Beursblog: Shell drukt AEX omlaag

De AEX daalde 0,4% naar 812,13 punten. Winkelvastgoedfonds Unibail (-8,4%) was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. De AEX werd eveneens gedrukt door energiegigant Royal Dutch Shell (-3,2%).

De ECB kwam vandaag niet met verrassingen. De centrale bank blijft nog zeker tot maart volgend jaar obligaties opkopen. Wel gaat het tempo waarin de centrale bank dat doet een tikje omlaag.

De beurzen in New York staan juist op ruime winsten. De Dow Jones-index plust 0,5%. Techbeurs Nasdaq gaat 1,2% vooruit. Beleggers in de VS zijn in afwachting van de kwartaalcijfers van de techgiganten Apple en Amazon, die vanavond laat verschijnen.

