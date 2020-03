’Heb je over een halfjaar je inkomen terug? Dát is belangrijk’

Het is nog ongewis hoe de huizenmarkt na de coronacrisis herstelt. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Een kwart van de mensen die tot voor kort nog op huizenjacht was, heeft de verhuisplannen voorlopig in de ijskast gezet. Het gros gaat pas weer op zoek als de uitbraak van het coronavirus is ingedamd. Dat kan volgens een meerderheid best een halfjaar tot een jaar duren.