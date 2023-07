Aantal schadeclaims tegen apneu-apparaten Philips in VS loopt op

Zo’n 530 Amerikanen hebben persoonlijke schadeclaims ingediend tegen Philips wegens gezondheidsklachten als gevolg van gebreken bij de slaapapneu-apparaten van dit concern. Bij de presentatie van de kwartaalresultaten in april ging het nog om ongeveer vierhonderd zaken, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad.

„Het is allemaal in een heel vroeg stadium. Voor iedere zaak zal nog moeten worden aangetoond dat er persoonlijk letsel is opgetreden”, aldus de zegsman. „Wij hebben al aangetoond middels de testresultaten van een onafhankelijk laboratorium dat het schuim in de slaapapneu-apparaten geen letsel veroorzaakt, dat hebben we ook al gepubliceerd”, vervolgt hij.

De problemen met de slaapapneu-apparaten, die Philips al jaren in de greep houden, draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke gezondheidsschade als gevolg. Door de problemen moest Philips wereldwijd miljoenen slaapapneu- en beademingsapparaten terugroepen en vervangen.

Behalve de persoonlijke schadeclaims lopen er ook een aantal massaclaims. Daar heeft het concern honderden miljoenen voor opzij gezet.