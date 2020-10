AEX blijft op winst na WW-cijfer

Om kwart voor drie stond de AEX-index 0,5% hoger op 557,2 punten. De AMX steeg 1% naar 844,7 punten.

De overige Europese beurzen wonnen eveneens terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,6%, 0,7% en 0,5%.

De indexfutures wezen op een 0,6% tot 0,8% hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van bijna 2% op woensdag.

Om half drie bleek dat het aantal Amerikanen dat vorige week een WW-uitkering heeft aangevraagd, licht is gestegen tot 840.000. Er was gerekend op een daling tot 820.000. Beleggers werden er niet koud of warm van en bleven zich vastklampen aan de tweet van president Donald Trump op woensdag. Daarin gaf hij aan bereid te zijn slachtoffers van de coronacrisis een cheque van $1200 te geven.

„Trump draait als een blad aan de boom. Duidelijk is wel dat extra stimulering nodig is. Ook de Fed heeft erop gewezen dat het uitblijven hiervan schadelijk is voor de economie”, meldt vermogensbeheerder Stan Westerterp van Bond Capital Partners.

Dat de uiterst moeizame onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beleggers weinig zorgen baren, verbaast Westerterp niet. „De Britten zijn een koppig volkje en we zijn al vier jaar met het dossier bezig. Maar het verleden heeft uitgewezen dat onder druk alles vloeibaar is en in die zin ben ik optimistisch.”

Het oprukkende coronavirus baart hem meer zorgen. „Ik verwacht geen landelijke lockdowns, maar lokaal kan het voor problemen zorgen. De angst is wel veel minder dan in het begin en sommige sectoren profiteren juist.”

Westerterp denkt dat de beurzen de komende weken zijwaarts zullen blijven bewegen. „Op korte termijn zijn er voldoende wolkjes. Voor de lange termijn ben ik evenwel positief. De economie zal uiteindelijk wereldwijd herstellen en de rentes blijven voorlopig laag.”

In de AEX blonk Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 6,1% uit. Handelaar Frans Bonsee van ABN Amro wijst erop dat het winkelvastgoedfonds één van de meest geshorte beursbedrijven in Amsterdam is. Partijen speculeren dan op een koersdaling. „Nu de koers herstelt, moeten zij hun posities terugdraaien. Dit gebeurt vaak computergestuurd en versterkt de stijging.”

Biotechnologiebedrijf Galapagos volgde met een plus van 2,3%. De financiële instellingen Aegon, ING en ABN Amro klommen respectievelijk 2,2%, 2% en 1,5%.

Energiegigant Shell, die eind vorige week het laagste niveau in ongeveer vijfentwintig jaar aantikte, pakte er 1,8% bij.

Beurszwaargewicht Prosus was met een min van 1,9% de grootste daler. De techinvesteerder had last van mogelijk Amerikaanse maatregelen tegen het Chinese Tencent, waarin het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf een belang heeft van ruim 30%. Staalfabrikant ArcelorMittal liet 1% liggen.

In de AMX ging BAM met een winst van 4,3% aan kop. Het bouwbedrijf belandde eind september op een laagterecord, maar zit sindsdien stevig in de lift.

Air France KLM ging 3% omhoog. De Britse concurrent EasyJet waarschuwde dat het afgelopen boekjaar door de coronacrisis wordt afgesloten met een verlies van mogelijk 845 miljoen pond.

SBM Offshore steeg 2,6%. De maritiem dienstverlener profiteerde van een koopadvies van de Franse bank Société Générale, inclusief een koersdoel van €18.

Het lokaal genoteerde Fastned schoot 33,4% omhoog. Het Nederlandse snellaadbedrijf opent vandaag samen met autofabrikant Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland. Dit station ligt in de buurt van Düsseldorf, vlak bij de kruising tussen de snelwegen A3 en A46. Fastned leverde acht snellaadpunten, Tesla zette er twintig eigen supercharchers neer. De laders van de Amerikanen kunnen alleen door Tesla-rijders gebruikt worden. Op het terrein is ook een horecagelegenheid aanwezig. Deze krachtenbundeling hoeft overigens niet te betekenen dat Fastned en Tesla vaker als partners zullen optreden. Fastned heeft circa 125 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

