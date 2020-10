Fastned niet te stoppen op hogere beurs

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 556,1 punten. De AMX steeg 0,7% naar 842,4 punten. De koersenborden in Londen (-0,2%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (+0,2%) lieten een verdeeld beeld zien.

Elders zaten de aandelenmarkten in de lift. Wall Street sloot woensdagavond bijna 2% hoger. De Amerikaanse beurzen waren in een opgewekte stemming dankzij de hoop dat president Donald Trump toch bereid lijkt te zijn om een extra steunpakket te ondertekenen voor gedupeerden van de coronacrisis. Dinsdag trok Trump nog de stekker uit de onderhandelingen met de Democraten over een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,4% tot 0,6% in het groen. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 1% in de plus.

Een meevaller voor beleggers was dat Duitsland in augustus 2,4% meer exporteerde dan een maand eerder. Die stijging is sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. De Duitse import steeg in augustus met 5,8% eveneens boven verwachting.

Daar stond tegenover dat het herstel van de Franse economie hapert. Momenteel ligt de economisch productie van het land zo’n 5% onder het niveau van voor de crisis en de vooruitzichten zijn allerminst rooskleurig. Een maandelijkse enquête van de Franse centrale bank onder zo’n 8500 bedrijven leert dat er in de maanden augustus en september nauwelijks sprake was een groei van de economische activiteiten in sectoren als de bouw, de dienstensector en de industrie. Ook de vooruitzichten voor oktober wijzen niet op een opleving.

Beleggers bleven tevens in de ban van het oprukkende coronavirus. In Spanje, Frankrijk en België komt een lockdown dichterbij.

Aan het Brexit-front verklaarden de Britse onderhandelaars bereid te zijn de gesprekken met de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord te staken als er volgende week geen duidelijk zicht op een overeenkomst is. De Britten stapten per 1 februari uit de EU maar tot het eind van het jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen. Voor 15 oktober moet er enige duidelijkheid zijn over een mogelijke overeenkomst voor na die tijd.

In de AEX was verzekeraar Aegon (+2,4%) de grootste stijger. Bij de financiële waarden lagen ook ING (+1,8%) en ABN Amro (+1,5%) er positief bij. Vastgoedfonds Unibail werd 2,2% meer waard.

Beurszwaargewicht Prosus (-1,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De techinvesteerder had last van mogelijk Amerikaanse maatregelen tegen het Chinese Tencent, waarin het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf een belang heeft van ruim 30%. Staalfabrikant ArcelorMittal liet 1,5% liggen.

In de AMX was SBM Offshore de uitblinker met een koerssprong van 3,6%. De maritiem dienstverlener profiteerde van een koopadvies van de Franse bank Société Générale, inclusief een koersdoel van €18.

Luchtvaartconcern Air France KLM ging 2,5% omhoog. De Britse concurrent EasyJet waarschuwde dat het afgelopen boekjaar door de coronacrisis wordt afgesloten met een verlies van mogelijk 845 miljoen pond (€929 miljoen). Het zou daarmee de eerste keer zijn in de geschiedenis van de prijsvechter dat een jaar met verlies wordt afgesloten. EasyJet werd in 1995 opgericht. De prijsvechter heeft al 4500 banen geschrapt om door de crisis te komen.

Het lokaal genoteerde Fastned schoot 35,6% omhoog. Het Nederlandse snellaadbedrijf opent vandaag samen met autofabrikant Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland. Dit station ligt in de buurt van Düsseldorf, vlak bij de kruising tussen de snelwegen A3 en A46. Fastned leverde acht snellaadpunten, Tesla zette er twintig eigen supercharchers neer. De laders van de Amerikanen kunnen alleen door Tesla-rijders gebruikt worden. Op het terrein is ook een horecagelegenheid aanwezig. Deze krachtenbundeling hoeft overigens niet te betekenen dat Fastned en Tesla vaker als partners zullen optreden. Fastned heeft circa 125 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

