Opgewekte AEX stoomt op richting 560 punten

Rond 9.10 uur stond de AEX-index 0,6% hoger op 557,7 punten. De AMX steeg 0,8% naar 843,1 punten.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. Wall Street sloot woensdagavond bijna 2% hoger. De Amerikaanse beurzen waren in een opgewekte stemming dankzij de hoop dat president Donald Trump toch bereid lijkt te zijn om een extra steunpakket te ondertekenen voor gedupeerden van de coronacrisis. Dinsdag trok Trump nog de stekker uit de onderhandelingen met de Democraten over een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,7% in het groen. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 1% in de plus.

Een meevaller voor beleggers was vanochtend dat Duitsland in augustus 2,4% meer exporteerde dan een maand eerder. Die stijging is sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. De Duitse import steeg in augustus met 5,8% eveneens boven verwachting.

Aan het Brexit-front verklaarden de Britse onderhandelaars bereid te zijn de gesprekken met de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord te staken als er volgende week geen duidelijk zicht op een overeenkomst is. De Britten stapten per 1 februari uit de EU maar tot het eind van het jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen. Voor 15 oktober moet er enige duidelijkheid zijn over een mogelijke overeenkomst voor na die tijd.

In de AEX was chiptoeleverancier ASMI de grootste winnaar met een plus van 2,3%. Voormalig zusterbedrijf ASML steeg 1,3%. Een belangrijke klant van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven, de Taiwanese chipmaker TSMC, heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Ook Samsung heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. De Koreaanse techgigant profiteerde van de restricties die de VS hebben opgelegd aan de Chinese concurrent Huawei.

Betalingsdienstverlener Adyen klom 1,9%. Biotechnologieconcern Galapagos veerde 1,7% op.

Beurszwaargewicht Prosus (-0,2%) behoorde tot de achterblijvers onder de hoofdfondsen. De techinvesteerder had last van mogelijk Amerikaanse maatregelen tegen het Chinese Tencent, waarin het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf een belang heeft van ruim 30%.

In de AMX was SBM Offshore de uitblinker met een koerssprong van 4,5%. De maritiem dienstverlener profiteerde van een koopadvies van de Franse bank Société Générale, inclusief een koersdoel van €18.

Het lokaal genoteerde Fastned ging 3,1% vooruit. Het Nederlandse snellaadbedrijf opent vandaag samen met autofabrikant Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland.

