Oproep: Ben jij je baan kwijtgeraakt door de coronacrisis?

Ben jij door de coronacrisis je baan kwijtgeraakt? Het maakt niet uit of je in loondienst werkte, als zzp’er, uitzendkracht of freelancer.

Ik kom graag met je in contact als je het niet erg vindt om met je naam en verhaal in de krant te komen, en dat we ook een foto van je laten maken. Mail je verhaal en telefoonnummer naar [email protected]