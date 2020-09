Deal over verkoop chipbedrijf ARM rond

"We hebben een definitieve overeenkomst bereikt met Nvidia om alle aandelen in ARM te verkopen voor een waarde van maximaal 40 miljard dollar", zei SoftBank in een verklaring. De deal is onder voorbehoud van goedkeuring door autoriteiten in onder anderen Groot-Brittannië, China, de Verenigde Staten en de Europese Unie, staat in het schrijven.

SoftBank kreeg het in Cambridge gevestigde ARM in 2016 in handen voor een bedrag van 32 miljard dollar. ARM levert chiptechnologie voor gebruik in bijvoorbeeld smartphones, waaronder aan Apple. Door een verkoop kan SoftBank de schuld verder verlagen.