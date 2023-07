Banken maken betaalrekening opnieuw flink duurder

De prijs van een creditcard bij een betaalrekening is zelfs 2,5 keer gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo becijfert het onderzoeksinstituut voor de financiële dienstverlening.

Ook zakelijke rekening duurder

Ook zakelijke rekeninghouders zien hun betaalkosten stijgen: gemiddeld zijn zij 15% meer kwijt aan hun betalingsverkeer dan in 2021. Kon een zzp’er in 2021 nog voor gemiddeld €100 een rekening aanhouden, inmiddels ligt dat gemiddelde boven de €115 per jaar.

Het gaat dan nog maar alleen om de basiskosten van de betaalrekening; er is bij deze bedragen nog geen rekening gehouden met transactiegerelateerde kosten én de extra kosten die banken in rekening brengen uit hoofde van fraudebestrijding, aldus MoneyView.