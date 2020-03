Belegger grijpt mis bij winsten in crisistijd

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat analist Matias Möttöla van marktonderzoeker Morningstar naar grote bewegingen in de markt deed.

In 2005 werd door Morningstar de eerste studie gedaan naar het gedrag van beleggers, destijds in de Verenigde Staten.

Uit Möttölas studie ’Mind the Gap’, over de periode 2010 tot 2018, blijkt dat beleggers vaak in paniek de verkeerde keuzes maken. Verkeerde of ongeduldige timing kost fondsbeleggers een flink stuk rendement, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

Miljarden verloren

Dat gedrag heeft beleggers in beleggingsfondsen in Europa alleen al gemiddeld 53 basispunten aan rendement gekost, constateert Möttöla. Die markt is miljarden groot.

„Dat is veel geld, maar nog niet zoveel als zij verloren in de ict-bubbel en ten tijde van de kredietcrisis in de Verenigde Staten. Ze zijn slachtoffer geworden van slechte beslissingen”, aldus Möttöla bij een presentatie.

Bekijk ook: Miljarden stromen naar groene beleggingen

Bekijk ook: Ruim helft beleggers handelt zelf