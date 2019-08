Eerste Nederlandse zonne- en windenergiepark

Ⓒ © Dijkstra b.v.

AMSTERDAM (ANP) - Nederland krijgt het eerste energiepark dat uit een combinatie van zonnepanelen, windturbines en accu’s bestaat. Dat meldde Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, dat het park gaat bouwen op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Het park wordt naar verwachting volgend jaar in september in gebruik genomen.