Beursblog: Wall Street veert iets op, geen feest voor Heineken op de AEX

Financieel

Einde lockdown bij horeca geeft omzet Sligro vleugels

De omzet van Sligro Food Group is in het eerste kwartaal van 2022 fors gestegen. Hoewel er in januari nog sprake was van een lockdown vanwege corona, groeide de omzet in februari en maart zo sterk dat de horecagrossier met een kwartaalomzet van €468 miljoen een plus van 42,7% noteert. Ondanks dit go...