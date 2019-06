OCI bevestigt deal met Adnoc

Ⓒ Euronext

Amsterdam - De in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent OCI brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. De bedrijven bevestigden dat er een overeenkomst is gesloten, nadat al bekend was dat over een bundeling van krachten werd gesproken.