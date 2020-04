Voucher voor vliegticket niet gedekt tegen faillissement

Dat blijkt uit uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen. Wel wil de minister voor de langere termijn een Europees garantiefonds voor vliegtickets. De Consumentenbond is teleurgesteld. „De minister schuift het op de Europese lange baan”, zegt woordvoerder Joyce Donat.

Overdraagbaar

De Consumentenbond is blij dat reizigers een voucher krijgen voor alle gemaakte kosten, dus ook voor bijvoorbeeld stoelkeuze en extra bagage. Ook stelt de minister voor om de vouchers overdraagbaar te maken. Daarmee zijn al een hoop bezwaren van tafel.

De bond had echter nog liever gezien dat de voucher een hogere waarde zou hebben dan de betaalde ticketprijs.

„Er is veel voor te zeggen om consumenten aan te moedigen zo’n voucher te accepteren. Maar dan moet hij wel aantrekkelijk worden gemaakt. Dat kan met een hogere waarde. Zeker aangezien vliegreizen in de toekomst vrijwel zeker duurder zullen worden”, legt Donat uit.

Naar de rechter

Ze benadrukt ook nog eens dat reizigers de tegoedbon niet hoeven te accepteren. Zij hebben recht op hun geld terug als zij daar een goede reden voor hebben. Momenteel lijkt het er echter op dat consumenten daarvoor naar de rechter moeten stappen, al dan niet met een claimclub. „Duur en onwenselijk nu de rechtspraak het al zo druk heeft”, vindt Donat.

De Consumentenbond wijst erop dat luchtvaartmaatschappijen zoals KLM met belastinggeld overeind worden gehouden. Banken die deze bedrijven geld hebben geleend, krijgen garanties. „Maar eigenlijk hebben consumenten die een ticket hebben gekocht ook een lening verstrekt”, zegt Donat. „Zij verdienen ook garanties.”

Vertrouwen

Volgens de consumentenclub is het slecht voor het vertrouwen in vliegmaatschappijen als consumenten kun geld kunnen verliezen. „Dan denk je wel twee keer na voordat je weer een ticket boekt. Want straks komt corona terug, of gebeurt er iets anders. Dat is ook niet goed voor de luchtvaartsector.”