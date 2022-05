Exodus leidinggevenden bij Twitter om onzekerheid overnamedeal met Musk

Kopstukken Ilya Brown, vicepresident van de divisie productmanagement en Katrina Lane die eenzelfde rol vervult bij Twitter Service verlaten het bedrijf. Ook Max Schmeiser, het hoofd van data sciences trekt zijn conclusies, bevestigde het bedrijf. Krap een week geleden gooide Twitter zijn organisatie op de schop. Daarbij werden onder meer twee topbestuurders ontslagen.

Bevroren aannamebeleid

Twitter heeft ook bezuinigingen doorgevoerd. De werving van nieuw personeel is momenteel bevroren. Het bedrijf zegt dat het geen ontslagen in de planning heeft staan. Wel vertelde topman Parag Agrawal werknemers in een e-mail dat het bedrijf voor een efficiëntieslag staat.

Musk zei eerder de overname van het bedrijf alleen door te laten gaan als het socialemediaplatform zijn beweringen over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst kan onderbouwen. Tot daar meer duidelijkheid over is, staat de deal 'on hold'. Musk zou ook beurswaakhond SEC hebben gevraagd de cijfers over het aantal gebruikers van Twitter te evalueren.

Aangenomen belang

Het bedrijf zelf heeft eerder aangegeven het aantal actieve gebruikers de laatste drie jaar te hebben overdreven. Ondertussen bleek uit dinsdag gepubliceerde documenten dat Musk twee weken voordat hij bekendmaakte een belang van 9,2 procent in Twitter te hebben genomen met het bestuur van het bedrijf over een overname had gesproken. Toen zou ook al over toetreding in het bestuur van het bedrijf zijn gesproken.