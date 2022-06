Premium Het beste van De Telegraaf

Had ING de Tinder Swindler kunnen stoppen? ’Valse cheque was rode vlag’

Door Marlou Visser

Pernilla Sjöholm in Stockholm. Ⓒ ANP / TT News Agency

Amsterdam - Heeft een bank de plicht om een rekening in de gaten te houden als er eerder verdachte transacties hebben plaatsgevonden? Die vraag stond centraal in de zaak tussen Pernilla Sjöholm, bekend geworden van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler, en ING.