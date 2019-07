Truckmaker Volvo verhoogt omzetverwachting

Volvo zette in het tweede kwartaal bijna 121 miljard Zweedse kroon, omgerekend 11,5 miljard euro, aan opbrengsten in de boeken. Dat was meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De afleveringen van bestelde vrachtwagens stegen in de afgelopen drie maanden met 10 procent, vooral gedreven door de sterk opgelopen vraag in Noord-Amerika. De aangepaste operationele winst bedroeg 15,1 miljard kroon, 31 procent meer dan een jaar eerder.

