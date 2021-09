Waakhond AFM: steeds vaker dubieuze beleggingen

Dat blijkt uit een halfjaarlijks rapport van de AFM. De laatste jaren nemen onder andere de signalen over malafide valutaplatforms toe. Ook het aantal meldingen over cryptohandel blijft hoog. In de eerste helft van 2021 beoordeelde de AFM 2752 signalen over mogelijke misstanden met risicovolle beleggingen. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar net geen 1900.

Volgens de AFM spelen aanbieders in op de aanhoudende lage rentes, waardoor geld sparen amper iets oplevert. Maar als er bij valutahandel, ook wel forex-beleggingen genoemd, of cryptohandel gouden bergen worden beloofd zijn de risico's vaak ook erg hoog waardoor je veel geld kunt verliezen.

Rechtszaken

Bij de waakhond kwamen verhalen binnen van mensen die na grote verliezen zijn benaderd door partijen die zich voor advocatenkantoor uitgeven. Zij beloven het verloren bedrag terug te halen. Na betaling van een vergoeding laten ze vaak niets van zich horen, of vragen ze om nog een betaling. Ook gebeurt het volgens de AFM dat particulieren die winst hebben gemaakt het geld niet kunnen opnemen.

Voor de AFM is het al langer een probleem dat de aanbieders vaak in een ander land zijn gevestigd en zo ontrokken zijn aan het toezicht va de AFM. Toch lukt het in enkele zaken dubieuze buitenlandse beleggingspartijen in Nederland veroordeeld te krijgen wegens oneerlijke handelspraktijken en het terugbetalen van alle verloren inleg.

Zo is het Cypriotische beleggingsbedrijf F1 Markets, dat achter de nepadvertenties met bekende Nederlanders zit, al verschillende keren veroordeeld. Het is daarmee niet gezegd dat gedupeerden die bij dit soort partijen duizenden euro’s verloren ook meteen hun geld terugkrijgen.