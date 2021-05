Gevallen autotsaar Carlos Ghosn moet miljoenen loon terugbetalen

Ghosn heeft als compensatie voor zijn ontslag onterecht en transitievergoeding en achterstallig salaris gekregen, oordeelt de rechter. Er was immers geen arbeidsovereenkomst tussen de Japanse autofabrikant en de topman. Daarnaast heeft het bestuur geen toestemming gegeven voor deze vergoeding.

Het bedrag dat Ghosn moet terugbetalen is de beloning die hij heeft ontvangen van in de periode van april 2018 tot en met november 2018. Ghosn was vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van Nissan-Mitsubishi, maar aan zijn dienstverbond kwam op 1 april 2018 een einde. De rechtszaak tegen Ghosn dient in Amsterdam, omdat Nissan-Mitsubishi statutair in Nederland is gevestigd.

De gevluchte autobaas Carlos Ghosn heeft maandag zijn ontslag bij Nissan en Mitsubishi aangevochten voor de rechtbank in Amsterdam. Hij eist een schadevergoeding van €15 miljoen van de Japanse autofabrikanten.

Ghosn die een trits aan rechtszaken wegens fraude, verduistering en belastingontduiking boven zijn hoofd heeft hangen. De topman met Frans-Libanese nationaliteit vluchtte eind 2019 op spectaculaire wijze in een contrabaskoffer Japan en ging naar de Libanese hoofdstad Beiroet, waar hij nog steeds geroemd wordt. Hij had toen al een jaar huisarrest in Japen.

