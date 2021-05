’Hypotheekrentes blijven voorlopig laag’

Foto ter illustratie, tekenen van het koopcontract bij de makelaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De hypotheekrentes zijn in maart en april opnieuw gedaald, maar de verwachting is dat de rentetarieven nu wel enigszins zullen stabiliseren. De sterkste daling was bij de 30-jaarsrente met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Deze bedraagt nu 1,62%. Dat is 0,39 procentpunt onder de hoogste rente die in 2020 werd gemeten.