Oproep: Heeft u nog een hypotheek van DSB?

Dan kom ik graag met u in contact. DSB ging al in 2009 failliet. Toch betalen duizenden klanten nog steeds hun hypotheek aan Finqus, zoals de bank nu heet. De rente is vaak hoog.

Per 1 april mag iedereen met zo’n hypotheek, en dat zijn zo’n 18.000 klanten, overstappen. Hebt u zo’n hypotheek en gaat u overstappen of aflossen? Dan kom ik graag met u in contact.

Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected].