Meeste mensen trouw aan energieleverancier

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Multiscope onder 1054 mensen, in opdracht van prijsvergelijker EasySwitch. Van de ondervraagden zei 58% nooit te wisselen van leverancier. Dat komt deels doordat zij tevreden zijn over hun huidige leverancier, deels omdat ze het ’te veel gedoe’ vinden of bang zijn dat het mis gaat.

Bijna 38% van de Nederlanders geeft aan bewust over te stappen om geld te besparen. De resterende 4,3% die overstapt, geeft als reden dat zij een duurzaam energiecontract willen afsluiten.

De wens om van leverancier te wisselen, verschilt volgens EasySwitch flink per regio. Het afgelopen jaar zag het bedrijf het aantal overstappers bovengemiddeld stijgen in Zeeland, Drenthe en Friesland. Volgens de prijsvergelijker laten veel mensen honderden euro’s per jaar liggen door vast te houden aan hun bestaande leverancier.