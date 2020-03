Indiërs vast op Schiphol na mislukte repatriëring

Het gaat volgens KLM om een vlucht met Indiërs, die uit Canada en de Verenigde Staten komen. Zij worden gerepatrieerd naar Delhi via Nederland. „Er waren tegenstrijdige vliegrestricties, en verschillende toezeggingen van autoriteiten. Ee piloot bleek toch geen toestemming te krijgen om te landen”, zegt een woordvoerder van KLM vrijdagavond. Het luchtruim van India is gesloten voor vliegverkeer uit Nederland in verband met het coronavirus, maar autoriteiten kunnen uitzondering maken voor repatriëring.

Het KLM-toestel was inmiddels drie uur onderweg en keerde om boven Rusland. „De passagiers verblijven achter de douane op Schiphol. We zijn in gesprek met Indiase autoriteiten om ze alsnog naar Delhi te kunnen vliegen. We doen er alles aan om de reizigers weer op weg te helpen”, aldus de luchtvaartmaatschappij. KLM is momenteel bezig om overal ter wereld passagiers te halen en brengen in verband met de coronauitbraak. De luchtvaartmaatschappij kan vanaf volgende week bijna nergens meer naar toe vliegen en heeft besloten om een groot deel van de operatie tijdelijk te staken.