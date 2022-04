Dataverkeer toont dat Nederland weer massaal ging wintersporten

Het dataverbruik vanuit de wintersportgebieden vloog bij KPN dit jaar met 40% omhoog ten opzichte van twee jaar geleden, waarbij in de cijfers duidelijk te zien is hoe die in maart 2020 instortte toen de eerste maatregelen werden afgekondigd. In de winter van 2021 was nauwelijks sprake van enig telecomverkeer vanuit de wintersportlanden en ook in januari van dit jaar bleef het niveau nog iets onder het normale peil.

Sinds in februari bijna alle reisrestricties werden opgeheven, ligt het niveau alweer aanzienlijk hoger dan twee jaar geleden. Aangezien mensen in de tussentijd over het algemeen ook fors meer data zijn gaan gebruiken, hoeft dat volgens een woordvoerder niet te betekenen dat er ook meer mensen naar de sneeuw waren dan voor corona.

Ook het dataverkeer met gebieden buiten de Europese Unie is volgens KPN weer ’langzaam aan het stijgen’. Binnen de Europese Unie mogen telecombedrijven geen hogere prijzen voor dataverbruik vragen dan de binnenlandse tarieven, daarbuiten mogen ze dat wel. De corona-uitbraak zorgde de afgelopen jaren voor dat de omzetten uit roaming zo’n 50 tot 60% lager uitvielen.