Claim van 122 miljoen euro naar de NAM

De rechtbank Noord-Nederland bepaalde in 2015 dat de NAM aansprakelijk is voor waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied, een uitspraak die later werd bevestigd door het gerechtshof. De stichting heeft daarna laten becijferen hoe hoog het bedrag zou moeten zijn dat elke huiseigenaar zou moeten krijgen.

Bij de stichting hebben zich 5000 eigenaren aangemeld voor deze claimprocedure. In totaal komt het bedrag uit op 122 miljoen euro. Weegenaar: "Door die gerechtelijke uitspraken moet de NAM betalen, hoe dan ook. Het is alleen de vraag welk bedrag de rechter zal toewijzen."

NAM wil toelichting

De NAM stelt in een reactie verbaasd te zijn. Door destijds niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het hof accepteerde het bedrijf dat deelnemers aan de Stichting WAG een vergoeding zouden krijgen. De afgelopen maanden zijn er "constructieve" gesprekken gevoerd met de stichting, onder meer over de hoogte van die vergoeding. "Het bedrag dat de stichting nu claimt, staat in geen verhouding tot het advies van de commissie waardedaling Groningen." De NAM wil daarom een toelichting op de hoogte van de claim.

Ook had de NAM een schikkingsvoorstel gedaan, maar de stichting heeft dat afgewezen. Tijdens de gesprekken heeft de NAM wel gesteld dat er onder meer claims zijn gekomen van huizen in gebieden waar volgens deskundigen geen waardedaling is opgetreden