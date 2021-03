Adyen en Shell stuwen AEX tot boven 670

Rond 10.25 uur noteert de AEX-index 0,9% hoger op 671,4 punten. De AMX gaat daarentegen 0,2% achteruit naar 979,6 punten. De beurzen in Londen (+0,1%), Parijs (+0,02%) en Frankfurt (-0,1%) blijven dichtbij de slotstanden van maandag.

De meevallende gang van zaken bij de AEX kreeg steun vanuit Duitsland. Het nieuws dat de export naar China flink is aangetrokken, werkte positief door op het sentiment. Cees Smit, handelaar bij Today’s, houdt er rekening mee dat de aandelenbeurzen met het cijferseizoen zo goed als achter de rug de komende tijd per saldo een pas op de plaats gaan maken. „ De rotatatie vanuit de tech waar veel bedrijven nog steeds heel duur zijn naar waardeaandelen zet naar verwachting door. De grens van 700 punten voor de AEX blijft volgens mij nog wel even uit zicht, al zijn we daar inclusief dividend al lang door geen gegaan.”

In de AEX is betalingsdienstverlener Adyen de koploper met een plus van 2,1%. Bij de techfondsen veren ook Prosus (+1,6%), ASML (+1,1%) en ASMI (+1%) op.

Energiegigant Royal Dutch Shell plust 2%. ABN Amro mag 1,1% bijschrijven. Het bankconcer schoot maandag al omhoog vanwege de verbeterende economische omstandigheden, een adviesverhoging van effectenhuis Jefferies en de oplopende rente. ING gaat 0,6% mee omhoog.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,3%) heeft het onderdeel Nutri Granulations verkocht aan Huber Engineered Materials. Een overnamesom werd niet vermeld.

Unilever klimt 0,9%. Het levensmiddelenconcern gaat het woord ’normaal’ niet meer gebruiken in de omschrijving van zijn schoonheids- en verzorgingsproducten. Het bedrijf doet dat in een poging om meer ’inclusief’ te worden.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-2,4%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Verzekeraar NN levert 1,7% in.

Bij de middelgrote fondsen staan fitnessketen Basic-Fit (-3,1%), koffieconcern JDE Peet’s (-7,1%) en technologiebedrijf TKH (-7,1%) op zware verliezen na de publicatie van de jaarresultaten. De coronacrisis heeft bij deze bedrijven een flinke stempel gedrukt. Basic-Fit moest zijn sportscholen vorig jaar meerdere keren sluiten vanwege het coronavirus en leed een nettoverlies van €125 miljoen. JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts, verkocht meer koffie aan mensen die thuiswerken maar veel minder aan de horeca en bedrijven. Bij TKH kon een meevallend vierde kwartaal niet verhinderen dat het bedrijf een omzetdaling van 13,4% tot €1,3 miljard incasseerde, bij een daling van de nettowinst met een derde tot €70 miljoen.

In de AMX is maritiem dienstverlener SBM Offshore de grootste stijger met een plus van 2%. GrandVision wint 0,4%. Persbureau Bloomberg meldde dat de aankoop van het moederbedrijf van brillenketens Pearle en Eye Wish mogelijk al deze maand wordt goedgekeurd. Brussel is tevreden met de concessies die het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica en het Nederlandse GrandVision hebben geboden. Ondanks de mogelijke goedkeuring is het echter niet zeker dat overname doorgaat. Sinds de coronapandemie zijn de verhoudingen tussen de twee ondernemingen bekoeld.

Het lokaal genoteerde CM.com wint 1,5%. Het techbedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van €13 miljoen bij een flink gegroeide omzet.

