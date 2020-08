Diner onder sterrenhemel

Het evenement ’Look for the stars’ vindt plaats op de binnenplaats onder de glazen hemel van het museum in Amsterdam. De 800 lampen van de koepel vormen de sterrenhemel die de culinaire gerechten iedere avond belichten.

Richard van Oostenbrugge

Van Santvoort trapt vanavond af met Richard van Oostenbrugge van restaurant 212 (*). Vervolgens komen Erik van Loo van Parkheuvel (**), Dennis Huwaë van Daalder, Soenil Bahadoer van Lindehof (**), Wilco Berends van De Nederlanden (*), Menno Post van Olivijn (*) en Yuri Wiesen van Wiesen (*).

De avonden bieden door coronamaatregelen plaats aan 150 gasten. Zij worden ontvangen met champagne en voorzien van een dagelijks variërend 6-gangen diner. Thomas van Santvoort: „Ik ben trots op deze bijzondere samenwerking. De lockdown was een enorme schrik voor ons, we wilden de deuren van ons tweejarig restaurant niet sluiten. Dat kwam aanvankelijk hard aan, maar het past niet bij ons om de moed te verliezen. Wij hebben deze tijd gebruikt een culinair plan te bedenken, hoe mooi is dat! Een intieme sfeer op een unieke locatie, waar alle sterren zich centreren. Wij kunnen niet wachten om de gasten in deze prachtige omgeving te verwelkomen en ze een onvergetelijke avond te bezorgen Een culinair hoogtepunt in eigen land. Samen ondersteunen we de Nederlandse economie.”