Voor ingeleverd goud krijgt consument steeds minder

De goudprijs, vrijdag nog $1751 per troy ounce (31,1 gram), is dit jaar al zo’n 4% gedaald, bij een kleine opleving, en zakte liefst 15% sinds de piek van 8 maart. Consumenten krijgen steeds minder voor hun goud.

,,De belangrijkste redenen zijn een agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de centrale banken”, stelt Georgette Boele, goudspecialist van de bank in een nieuw rapport.

Daarbij komt dat het reële rendement, zonder de inflatieverwachting, dit jaar met 150 isbasispunten zijn gestegen in de Verenigde Staten. Ook de dollar sterkte aan, doorgaans een slecht teken voor de waarde van goud.

Sterke dollar

Voor volgend jaar zit er voor de goudprijs hooguit $1900 in het vat, $100 minder dan de bank eerder calculeerde. ,,Wij verwachten dat de Amerikaanse dollar relatief sterk zal blijven. Ook denken we dat de reële rente in de VS dicht bij een piek staat of al heeft gepiekt”, aldus Boele, eerder bij Bloomberg onder analisten verkozen tot beste inschatter van de goudprijs.

Eind dit jaar zal de prijs van goud dat consumenten verkopen gezakt zijn, zo verlaagt Boele haar verwachtingen, tot $1700. Om daarna wel door te stijgen naar $1900, maar ver weg te blijven van de piek dit voorjaar van $2043.