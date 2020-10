’Dividendverbod banken mogelijk langer door tweede coronagolf’

Nog niet zo lang geleden leken er bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog stemmen op te gaan om het eerder dit jaar ingestelde dividendverbod weer op te heffen. Veel banken drongen de laatste tijd ook aan op een besluit in die richting. Maar nu lijkt een dergelijk scenario weer wat verder weg.

De ingewijden gaven aan dat er ook een tussenoplossing mogelijk is. Daarbij zouden banken die er goed voor staan, wel al dividend kunnen uitkeren. Maar het deel van de winst dat ze zouden kunnen uitdelen aan hun aandeelhouders zou in eerste instantie nog beperkt zijn.

De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld konden de financiële instellingen beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben om bijvoorbeeld klappen op te vangen van leningen aan bedrijven en consumenten die niet terugbetaald konden worden. Ook de inkoop van eigen aandelen was uit den boze. In juli herhaalde de centrale bank de oproep met het verzoek om het geld tot het einde van het jaar anders te gebruiken. De ECB heeft aangegeven in december weer een nieuw besluit te nemen.