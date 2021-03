Pharming voorziet verdere groei in 2021

De omzetgroei komt vooral voor rekening van hogere verkopen van Ruconest, een middel tegen angio-oedeem dat zorgt voor plotselinge zwellingen. Ondanks de verzwakking van de Amerikaanse dollar nam de omzet in de VS met 9% toe tot €177,4 miljoen. In Europa was de groei dankzij de verdere uitbreiding van het marketingapparaat met 69% veel sterker, maar het absolute niveau bleef met €8,3 miljoen beperkt.

Dat de nettowinst ondanks de stevige omzetgroei daalde, per aandeel met 12,1% tot 5,1 eurocent, schrijft het bedrijf hoofdzakelijk toe aan negatieve valuta-effecten.

Topman Sijmen de Vries toont zich tevreden. „We zijn zeer verheugd over de aanhoudende groei in 2020, vooral omdat we het netto-omzetniveau dat kwalificeert voor betaling van de laatste mijlpaal van $25 miljoen aan Bausch Health aanzienlijk eerder dan oorspronkelijk verwacht bereikten.” Deze heeft betrekking op het terugkopen van de verkooprechten van Ruconest in de VS eind 2016. Hij benadrukt bovendien dat deze groei tot stand kwam ondanks de impact van de coronapandemie op de verkoop- en marketingactiviteiten, die daardoor immers voor een belangrijk deel online moesten plaatsvinden.

Vooruitzichten

De Vries verwacht voor dit jaar aanhoudende groei van de verkoop van Ruconest en behoud van positieve nettoresultaten gedurende het jaar. Verder wil hij zich niet uitspreken. Waarschijnlijk is de achterblijvende winstgevendheid een belangrijke reden voor de lauwe reactie van beleggers. Zij zetten de beurskoers op een overigens slecht gestemde beurs bijna 2% lager.