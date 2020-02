'Beurshandel in teken kwartaalcijfers'

Aperam heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het bedrijf verscheepte minder roestvrijstaal als gevolg van de handelsoorlog en zag de omzet en winst dus ook dalen. Daarnaast had Aperam last van lage prijzen en de zwakke economische groei in Europa en Brazilië. De onderneming denkt dat de lastige economische omstandigheden en zware concurrentie in 2020 mee blijven spelen.

TomTom boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Bij de grootste divisie Location Technology was wel sprake van groei, maar dat was onvoldoende om de verdere neergang bij de consumententak te compenseren. Topman Harold Goddijn toonde zich evenwel tevreden met de resultaten, die volgens hem als verwacht waren.

Gebroken boekjaar

Eurocommercial Properties boekte in de eerste helft van het gebroken boekjaar een direct beleggingsresultaat van 1,19 euro per aandeel. De netto vastgoedinkomsten bedroegen 88,3 miljoen euro.

Het Franse bankconcern BNP Paribas zag de operationele winst afgelopen kwartaal met bijna de helft toenemen. Dat kwam vooral door een sterkere groei van inkomsten uit handel in obligaties, valuta's en grondstoffen. De resultaten zijn hoger dan analisten hadden verwacht.

Coronavirus

De beurs in Shanghai wist woensdag verder te herstellen na de koersval aan het begin van de week. De Chinese hoofdindex noteerde tussentijds ruim 1 procent hoger. In China zijn inmiddels zeker 490 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 24.000. In Tokio eindigde de Nikkei met een winst van 1 procent. In Japan zijn tientallen mensen met het virus besmet, het grootste aantal ziektegevallen buiten China.

De Europese beurzen sloten dinsdag met flinke winsten. De AEX-index kreeg er 2,2 procent bij op 605,40 punten en de MidKap dikte 2,9 procent aan tot 942,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent. Ook Wall Street ging stevig vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 28.807,63 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2,1 procent.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1035 dollar. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 49,84 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 54,30 dollar per vat.