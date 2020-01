Amerikaanse beurzen scherpen records verder aan

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.348,10 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 3329,62 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9388,95 punten. Donderdag gingen de graadmeters ook al met records de handel uit.

In China werd bekend dat de economie van dat land vorig jaar in het traagste tempo is gegroeid in bijna drie decennia. De winkelverkopen en de industriële productie in China namen in de laatste maand van het jaar echter sterker dan verwacht toe. Op macro-economisch gebied waren er tevens cijfers over de woningbouw en de industriële productie in de Verenigde Staten. De woningbouw nam in december zeer sterk toe.

Boeing

Boeing ging ruim 2 procent onderuit. Door het genoemde euvel duurt het mogelijk nog langer voordat de 737 MAX weer de lucht in mag. Het gaat om het systeem dat in het vliegtuig controleert of andere monitoringsystemen wel correct werken. Boeing is al bezig met de nodige updates en staat daarover ook in contact met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Bij de bedrijven opende oliedienstverlener Schlumberger de boeken. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht en het aandeel Schlumberger won ruim 1 procent. De distributeur van industriële producten Fastenal (min 1,4 procent) kwam ook met cijfers, maar kreeg de handen van beleggers niet op elkaar.

Snap

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, won verder bijna 5 procent dankzij een verhoging van het beleggingsadvies door UBS. De Zwitserse bank verlaagde juist het advies op Twitter (plus 0,1 procent).

De euro was 1,1092 dollar waard, tegen 1,1095 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 58,67 dollar. Brentolie ging 0,5 procent in prijs omhoog naar 64,97 dollar per vat.