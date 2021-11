Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bladblazer is coopertest voor Nieuw Leiderschap

Danielle Braun

Gespot in het aanbiedingenschap van de Karwei, Praxis, Gamma, Hornbach: de Bladblazer. Je hoort ze weer als je op zondagochtend een Erik Scherder-ommetje door de buurt maakt. Als je in een conferentieoord boven het geluid uit je training probeert te geven. Als je op een terrasje van dat leuke Veluwe-hotel je appeltaartje eet. Het Ding. Vervuilend. Lawaaimakend. Het monster, zeker de tweetakt-variant, stoot in een half uur gebruik evenveel troep uit als 6255 kilometer rijden in een Amerikaanse high performance-truck. Dat zijn zes tripjes Amsterdam - Parijs. Het blazen heeft geen enkel doel. Het is slechts verplaatsen. Een soort war on drugs, zegmaar.