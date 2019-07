Bezoekers van DFT omarmen hittegolf

Met allereerst dat uit onderzoek blijkt dat zonnepanelen bij een hittegolf niet optimaal werken. Het gaat niet om de hitte, het gaat om de hoeveelheid licht die op de panelen landt. En die is vaak in het voorjaar groter dan in hartje zomer.

Rijden met slippers is in Nederland niet verboden, in tegenstelling tot onder meer Frankrijk en Spanje. Maar als je een ongeluk krijgt, kan dit door de politie en verzekeringsmaatschappij als een gevaarlijke situatie worden gezien.

Hoe kleedt je je op je werk tijdens een hittegolf? Een eenduidig antwoord hierop is er niet, maar slippers en te bloot kan meestal niet op kantoor.

Met een beetje goede wil kan je de aanval van Budweiser op Heinekens thuismarkt ook aan de hitte koppelen. Volgens eigenaar AB Inbev is er in ons land ruimte voor een minder bitter, doordrinkbaar biertje.

Artikelen over de woningmarkt doen het gewoonlijk goed op DFT en nu ook weer. Het verhaal dat steeds minder middeninkomens een eigen huis hebben, overtrof afgelopen week zelfs de aan het weer gekoppelde artikelen.

Een artikel over pensioenen was eveneens erg populair. De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. Dit zou een aanzienlijke verbetering zijn van het huidige ingewikkelde systeem van het nabestaandenpensioen.

