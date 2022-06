Rusland lost voor het eerst in eeuw buitenlandse schuld niet af

Door het verstrijken van die termijn kan Rusland nu als wanbetaler worden beschouwd. Al is de wanbetaling in de praktijk, door alle economische schade die Rusland de afgelopen maanden al heeft opgelopen, voorlopig vooral symbolisch. Zij zal weinig effect hebben op het dagelijks leven van de Russen, die sowieso al kampen met torenhoge inflatie en de ernstigste economische krimp in lange tijd.

Rusland zelf ontkent dat het zijn rekeningen niet meer kan betalen. De Russische regering zegt daartoe nog altijd best de middelen te hebben, maar tot niet-betalen te worden gedwongen door het Westen.

Tijdens de Russische financiële crisis en de ineenstorting van de Russische munt in 1998 lukte het de regering van toenmalig president Boris Jeltsin al eens niet om 40 miljard dollar aan binnenlandse schulden af te betalen. Maar de laatste keer dat het land in gebreke bleef ten opzichte van zijn buitenlandse schuldeisers was meer dan een eeuw geleden.