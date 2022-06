Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: ECB geeft speculanten te veel ruimte met sussende woorden

Door Dorinde Meuzelaar

ECB-president Christine Lagarde Ⓒ ANP/HH

„Je moet dit in de kiem smoren.” Dat zei president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde maandag in Brussel over de oplopende renteverschillen tussen de eurolanden. Daarover maakt Lagarde zich grote zorgen. En terecht: grote renteverschillen zijn een teken van stress binnen de eurozone. En hoe hoger hun rente, hoe moeilijker zuidelijke eurolanden het hebben. Zie daar de kiem van een nieuwe eurocrisis.