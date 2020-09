Messi lijkt op Massi maar mag tóch een merk zijn

De naam van de 33-jarige Argentijnse sterspeler lijkt weliswaar erg op die van het veel oudere Spaanse sportkledingbedrijf Massi, maar de voetballer van FC Barcelona is wereldwijd zó bekend, dat er weinig kans bestaat op verwarring.

Onderscheid

Volgens de hoogste rechterlijke instantie van de EU kan het publiek makkelijk het onderscheid maken tussen de twee merken. Het Hof bevestigt daarmee een vonnis uit 2018 van het Gerecht van de Europese Unie, waartegen verliezer Massi in beroep was gegaan.

Het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de EU (EUIPO) wilde de naam Messi aanvankelijk in 2011 niet als merknaam inschrijven, omdat het al langer bestaande sportartikelenbedrijf Massi bezwaar had gemaakt. De namen Messi en Massi leken zowel in beeld als in klank te veel op elkaar, vond ook het EUIPO. Van die beslissing maakt het Europese Hof nu gehakt.

Reputatie

Het Hof stelt dat ook in 2011 de bekendheid van Messi als sterspeler al zó groot was, dat de kans op verwarring was uitgesloten. Het Spaanse bedrijf Massi had namelijk in haar beroep gesteld dat de reputatie van de voetballer ten tijde van de aanvraag nog niet zoveel voorstelde. Het Hof noemt het een feit dat ook al voor de aanvraag „de naam Messi bekend staat als de familienaam van een voetballer die over de hele wereld beroemd is”.

Met het oordeel van Europese Hof van Justitie komt een eind aan een jarenlange juridische strijd. Tegen de uitspraak van het Hof is geen beroep meer mogelijk.