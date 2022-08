Waarom is onze gasprijs hoger dan elders in Europa?

Financieel

China exporteert meer dan verwacht

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) China heeft in juli 18% meer geëxporteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens de Chinese overheid, die zich baseert op douanecijfers, is het handelsoverschot van het land nog nooit zo groot geweest. China exporteerde voor $101 miljard dollar meer dan het importeerde...