Column: inspraak of niet, overheidstrein dendert gewoon door

Bij mij in de buurt moet een brug worden vervangen. De buurt werd gevraagd mee te denken over de kleur. De bewoners mochten kiezen tussen blauw en grijs. Zij kozen voor blauw. En wat besloot de gemeente? Het werd grijs. Dat had de welstandscommissie zo bepaald. Praktijkgeval uit les 2 van de cursus ’Hoe verspeel ik als plaatselijke overheid het vertrouwen van de burger?’