Premium Het beste van De Telegraaf

Eigenwoningbezit krijgt impuls Pandjesbazen blazen terugtocht, veel minder woningen in de verhuur

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Jarenlang was het financieel aantrekkelijk om woningen om te bouwen tot huurpand voor bijvoorbeeld studenten, nu komt er vaker weer een particuliere eigenaar in. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De maatregelen van gemeenten en het kabinet tegen pandjesbazen lijken effectief. Beleggers kopen veel minder woningen voor de verhuur, meldt het Kadaster. In grote steden is het aantal koopwoningen dat in de verhuur verdwijnt zelfs gehalveerd.