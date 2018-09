Strengere eisen aan incassokosten

Zo gaat de wettelijke betaaltermijn van veertien dagen op zijn vroegst pas lopen op de dag ná ontvangst van een brief die tot betaling oproept. Bovendien is het aan de schuldeiser om aan te tonen dat de consument de brief heeft ontvangen en op welk moment.

Nu nog schrijven veel bedrijven dat er binnen veertien dagen na verzending van de brief betaald moet zijn, of vóór een datum die eenzelfde termijn aanhoudt. Dergelijke formuleringen zijn niet rechtsgeldig, stelt de Hoge Raad nu in antwoord op prejudiciële vragen in een zaak waarin een vrouw uit Almere weigerde incassokosten te betalen voor een te laat voldane tandartsrekening.

De Consumentenbond zegt ’verheugd’ te zijn met de uitspraak. De belangenorganisatie strijdt al jaren tegen agressieve incasso-bureaus en krijgt naar eigen zeggen geregeld klachten over hoge en snel oplopende incassokosten zonder dat precies duidelijk is hoe die kosten tot stand zijn gekomen. Famed laat weten de consequenties van de uitspraak te bestuderen maar sluit niet uit dat in sommige gevallen aangetekende versturing nodig zal zijn om zeker te weten dat de brief is aangekomen.

Arjan Stigter van de branchevereniging voor incassobedrijven NVI is niet bang voor calculerend gedrag van consumenten. „Daarvoor moet je het dan nog altijd tot een zaak laten komen en dat gebeurt doorgaans niet.”