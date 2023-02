Belegger kan vooruit met kernenergie

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van broker Lynx lanceerde afgelopen week een lijst met de volgens hem beste uraniumaandelen voor dit jaar. Hij focust zich dus op uranium, ofwel de grondstof die nodig is voor de opwekking van kernenergie.

Groei

Hij wijst erop dat er wereldwijd ongeveer 439 kerncentrales zijn en dat de bouw van meer dan 100 nieuwe kerncentrales op de planning staat en over meer dan 300 centrales nog onderhandeld wordt. „De nieuwe kerncentrales moeten de reactoren die de komende jaren bijvoorbeeld in Europa worden stilgelegd, ruimschoots goedmaken. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap schat dat het huidige verbruik van uranium zal verdubbelen tot 140.000 ton per jaar in 2030.”

Blekemolen meldt voorts dat de prijs van uranium in de afgelopen twee jaar is verdubbeld, na eerder overigens sterk te zijn gedaald.

Hij noemt Cameco het veiligste uraniumaandeel. Dit Canadese bedrijf heeft circa 20% van de totale uraniumproductie in handen en is daarmee marktleider. Zijn kosten zijn relatief laag, wat zich in een bovengemiddelde winstgevendheid vertaalt. Cameco presteert op de Canadese beurs erg goed, met een plus van 50% in de afgelopen twaalf maanden en een ruime verdrievoudiging in de afgelopen drie jaar.

Blekemolen wijst ook op het Amerikaanse Uranium Energy. Dit is één van de weinige kleinere uraniumproducenten die zich eerder bij lage uraniumprijzen goed staande hield. „Aangezien Uranium Energy doorgaans niet werkt met langlopende contracten, profiteert het zeer snel van de recente stijging van de uraniumprijzen.”

Blekemolen noemt Sprott Physical Uranium Trust interessant voor beleggers die verwachten dat de uraniumprijs op lange termijn zal stijgen. Dit Canadees investeringsvehikel koopt namelijk continu uranium. Hij stelt dat de koers zich momenteel rond de intrinsieke waarde bevindt en dat het kan lonen om te wachten op een korting om in te stappen.

Beleggingsfonds

Een alternatief is beleggen via een Europese ETF, ofwel passief beleggingsfonds. Blekemolen vindt de geringe handel wel een risico. Wie snel in- en uit wil stappen, krijgt niet altijd de beste prijs. Voor beleggers die zich op de lange termijn richten, speelt dit minder. Een idee is dan VanEck Uranium and Nuclear Technologies, die onlangs op de Duitse beurs werd gelanceerd en bij de meeste Nederlandse brokers te koop is. Via deze ETF kun je gespreid beleggen in bedrijven die actief zijn in de uranium- en kernenergiesector. Cameco is met een aandeel van 18% veruit de grootste belegging, Uranium Energy volgt met bijna 10%. De jaarlijkse kosten zijn 0,55%.