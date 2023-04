Rechter zet streep door krimp Schiphol

De rechter oordeelt nu dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen, voordat de overheid de krimp op Schiphol aankondigde. Voor de verlaging naar 440.000 vluchten per 2024/2025 is de Staat wel zo'n procedure begonnen. Wordt die alsnog doorlopen, dan zou het aantal vluchten mogelijk later wel omlaag kunnen.

Dat is echter niet zeker, want dat vereist een zorgvuldige afweging, aldus de rechtbank. Ook moet eerst gekeken worden welke andere maatregelen er genomen kunnen worden voordat het mes in Schiphol gaat, bijvoorbeeld isolatie, inzet van stillere vliegtuigen en andere aanvliegroutes. Tot nu toe hield minister Harbers vol dat een aparte procedure niet nodig was om de eerste stap naar krimp te zetten. Juridische experts betwijfelden dat al. De verwachting is dat de stap naar krimp van 440.000 ook nog bevochten zal worden.

KLM zegt in een reactie dat het met een ’beter alternatief’ zal komen voor de drastische ingreep. „Daarin zullen we aantonen dat het doel van minder CO2-uitstoot ook te realiseren valt zonder krimp om zo tegemoet te komen aan de de behoefte van reizigers om te vliegen”, zo meldt KLM. Volgens de luchtvaartmaatschappij staat diens toekomst op het spel, omdat het een deel van het netwerk op moet geven. Daardoor zijn investeringen in honderd nieuwe vliegtuigen mogelijk niet meer rendabel. Topman Peter Carter van KLM’s Amerikaanse partner Delta zegt dat de beslissing van de rechter ’de enige juiste is’. „Wij zijn er van overtuigd dat we met een stillere vloot en andere maatregelen ook kunnen komen tot minder herrie en CO2-uitstoot, waardoor er een toekomst is voor Schiphol.”

Minister Harbers beraadt zich op mogelijke ’vervolgstappen’, zo zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur. Schiphol dat zich achter de minister schaarde in het conflict, zegt dat het ’onverminderd’ blijft doorgaan om de luchtvaart stiller en schoner te maken.

De mondiale luchtvaartkoepel IATA, die ook een zaak aanspande namens onder meer de Amerikaanse luchtvaartkoepel zegt blij te zijn met de uitspraak. „De rechter heeft begrepen dat het Nederlandse kabinet met het krimpplan internationale afspraken schendt. In ieder geval geeft deze uitspraak de luchtvaartmaatschappijen tot en met volgend jaar duidelijkheid over hun aantal vluchten op de luchthaven en verzekert het aantal routes voor reizigers”, aldus voorman Willie Walsh.

Volgens luchtvaartkoepel Barin is de uitspraak ’geen verrassing’. „Regels zijn er om gevolgd te worden. Ik zie het niet als winnen of verliezen, maar nu gezamenlijk de toekomst in. De Staat kan niet solistisch handelen met dit plan”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin.

De Vakbond Nederlands Cabinepersoneel zegt ’oprecht blij’ te zijn met het besluit. „Het argument dat de Nederlandse overheid niet het juiste proces heeft gevolgd hebben wij gedeeld met de Europese Commissie. Het gevaar dat banen in de luchtvaart zullen verdwijnen weegt voor ons zwaar. Wij rekenen erop dat minister Harbers en het kabinet dit signaal uiterst serieus zullen nemen”, zegt voorman Chris van Elswijk.