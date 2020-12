Apple stijgt 5% op optimistisch Wall Street

De Amerikaanse Dow Jones-index is dinsdagavond 300 punten hoger gesloten op signalen dat een groot stimuleringspakket uit Washington nabij is. De uitrol van vaccins tegen het coronavirus geeft beleggers op Wall Street ook steun. Het aandeel Apple is 5% hoger gesloten op geruchten van een productieverhoging voor zijn volgende iPhones, een signaal dat consumenten blijven uitgeven.