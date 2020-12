Dow stijgt 300 punten: ’Washington nadert steunakkoord’

De Dow stijgt 1,1%. De S&P 500- en Nasdaq-index noteren respectievelijk 1,2% en 0,8% hoger.

Naar verwachting zal de Amerikaanse toezichthouder het vaccin van Moderna vrijdag goedkeuren. Het aandeel noteert lichte winst.

Volgens de waakhond FDA „voldoet het aan de verwachtingen voor noodgebruik.” Het medicijn is „zeer effectief”, aldus de FDA. Bij goedkeuring zullen bijna negen miljoen vaccins worden verstuurd.

Vandaag komen ook de eerste vaccins van het al eerder goedgekeurde vaccin van Pfizer (-0,5%) en BioNTech (+6,1%) aan in vierhonderd Amerikaanse ziekenhuizen. Maandag kregen de eerste verplegers en artsen het vaccin.

De gouverneur van New York Andrew Cuomo waarschuwde voor een volledige lockdown tenzij het medisch beleid drastisch wordt gewijzigd.

Naderend steunpakket

Er lijkt voldoende steun te zijn voor het voorstel van de Democraten om $748 miljard uit te trekken om bedrijven en Amerikaanse burgers te ontzien. Het Amerikaanse Congres moet voor de winterreces tot een overeenkomst komen.

De Federal Reserve begint vandaag aan zijn tweedaagse vergadering. De Fed zal de beleidsrentes die rond nul procent cirkelen waarschijnlijk niet veranderen.

De rentes op schatkistpapier zullen stijgen als het steunpakket steun krijgt. Het rendement op 10-jaars schatkistcertificaten steeg al licht naar 0,903%, tegen 0,891% op maandag.

Fondsen van reisbureaus, cruiseschepen, bouwbedrijven en biotechbedrijven presteerden goed.

Het aandeel Prevail Therapeutics steeg in de grijze handel met 83,3% nadat Eli Lilly (+1,5%) aankondigde een koopovereenkomst te hebben met de producent voor genetische behandelingen.

Ook het aandeel van medisch producent Medtronic noteerde 1,6% hoger.

Apartment Investment & Management daalde af met 85,4%. Het vastgoedbeleggingsfonds wordt later deze maand vervangen door Tesla (-0,4%) in de S&P 500-index.

Apple koerst 4,1% hoger. Het wil de productie van de iPhone in de eerste helft van volgend jaar flink te verhogen om zo te voldoen aan de sterke vraag, met name voor de nieuwste iPhone 12-modellen, stelt de Japanse zakenkrant Nikkei Asia op basis van bronnen.

Baidu wint 5,6% in de Nasdaq. Reuters meldt dat de grootste zoekmachine van China overweegt in elektrische batterijauto’s te stappen. Het volgde Google eerder in de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s.

Baidu zou samenwerkingen met autoproducenten Geely en Guangzhou Automobile Group en de FAW Group.

De olieprijs steeg 1%. Oliekartel OPEC verlaagde haar verwachte groei van de vraag naar olie. tot 5,9 miljoen vaten per dag voor 2021, en een daling van 350.000 vaten per dag ten opzichte van haar eerdere prognose.