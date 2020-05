Belegger smult van chips; laat ABN links liggen

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 1% hoger bij een stand van 504,18 punten na bij de start nog een top van boven de 508 punten te hebben aangetikt. De Midkap-index ging 0,8% vooruit naar 672,22 punten.

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt hielden ook de blik opwaarts gericht en stegen tot 0,9%.

Opmerkelijke opleving Wall Street

Wall Street liet gisteravond een opmerkelijk herstel zien. De zwakke start van de belangrijkste graadmeters in de VS werd omgedraaid naar duidelijke plussen doordat beleggers in de VS de zorgen over de slechte staat van de arbeidsmarkt in de VS van zich afschudden. De dreigende taal van president Trump naar China toe werd naar de achtergrond verdrongen mede vanwege de aangewakkerde hoop dat een vaccin tegen het coronavirus mogelijk aan het einde van dit jaar in zicht komt. Verder kwamen er berichten in de markt dat de Amerikaanse overheid bezig zou zijn met een extra steunplan om de economie de helpende hand te bieden. Daarnaast was er nog een onbevestigd gerucht over een mogelijk samengaan van de banken Wells Fargo en Goldman Sachs. Nabeurs kwam Applied Materials, de toeleverancier aan de chipsector, met beter dan verwachte cijfers.

In de ochtend kwam naar buiten dat de Nederlandse economie over het eerste kwartaal voor het eerst in zeven jaar weer een krimp heeft laten zien als gevolg van de coronacrisis. Ook de Duitse economie gaat flink gebukt onder het virus met een negatieve groei van 2,2%.

De olieprijs had vrijdag de wind aardig in de rug met een plus van ruim 3% tot dicht tegen de $32 per vat gesteund door de berichten dat steeds meer landen de coromamaatregelen aan het versoepelen zijn.

Chipfondsen trekken kar

In de grotendeels groen gekleurde AEX namen vooral de chipfondsen het voortouw meeliftend met de verbeterde sfeer in de techsector. Chipmachinefabrikant ASML kreeg er 3% bij, terwijl toeleverancier ASMI 2,7% meer waard werd,

Galapagos dat in voorgaande dagen last had van flinke tegenwind, werd weer opgepikt. De koers van het biotechfonds trok 3,1% aan.

RD Shell behoorde ook bij de koplopers en steeg 2,6% gesteund door de aantrekkende olieprijs. Voor ArcelorMittal hadden beleggers 3,1% meer over, goed voor de koppositie bij de hoofdfondsen.

Aan de andere kant liet ABN Amro een verzwakking van 1,5% zien. Daarmee werd de neergang van het bankconcern sinds de publicatie van teleurstellende resultaten eerder deze week onverminderd voortgezet. ING maakte een pas op de plaats en won nipt.

Aegon koerste 0,2% lager nadat kredietbeoordelaar Fitch zijn vooruitzichten voor de verzekeraar heeft verlaagd.

In de Midkap maakten de winnaars eveneens nog steeds de dienst uit. Altice Europe boekte een winst van 2,2%. BESI klom naar een plus van 1,9%. TKH Group was ook in trek met een vooruitgang van 3,5%.

Fugro daarentegen sloot de rij met een verlies van 1,4%.

