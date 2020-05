Smakelijke lunch op de beurs

De AEX stond om half één 1% hoger op 503,9 punten. De AMX ging 1,1% vooruit naar 673,8 punten.

De overige Europese beurzen herstelden ook deels van de stevige verliezen gisteren. De Britse FTSE 100, De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1,1%, 1,6% en 0,9%.

De indexfutures wezen op een licht hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na gisteren na een moeizame start al 0,9% tot 1,6% hoger te zijn gesloten.

In de afgelopen dagen was de stemming nog bedrukt door de harde taal van de Amerikaanse president Trump richting China en de waarschuwing van Fed-voorzitter Powell dat de coronacrisis de economie blijvende schade berokkent.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) ziet meerdere redenen voor de gisteren in de namiddag ingezette verbetering van het sentiment. „Het oplopen van de olieprijzen helpt. Daarnaast zien beleggers herstelpotentieel voor de economie in het tweede halfjaar, doordat de lockdowns versoepeld worden. Er is ook hoop dat een vaccin of medicijn versneld op de markt zal komen.”

Over de uithalen van Trump maakt Van de Groep zich weinig zorgen. „Dit is puur verkiezingsretoriek, zowel wat betreft zijn aantijgingen richting China als ten aanzien van wat hij Obamagate noemt. Hij wil de aandacht afleiden van zijn verkeerde aanpak van het coronavirus, waardoor er zoveel doden zijn en er heel veel werklozen zijn bijgekomen.”

ArcelorMittal herstelt

Na enkele beroerde dagen, ging ArcelorMittal bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop met een winst van 4,1%.

De toeleveranciers aan de chipsector deden het ook goed, geholpen door het meevallende kwartaalbericht dat de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials gisteravond laat publiceerde. ASML kreeg er 3,3% bij en ASMI klom 2%.

Biotechfonds Galapagos dat in voorgaande dagen last had van flinke tegenwind, won 2,3%.

RD Shell steeg 1,7%, gesteund door de aantrekkende olieprijs.

Aegon koerste 0,2% hoger nadat kredietbeoordelaar Fitch zijn vooruitzichten voor de verzekeraar verlaagde.

ABN Amro belandde met een min van 2,1% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen ging technologiebedrijf TKH Group na enkele slechte dagen met een winst van 3,5% aan kop.

Verlichtingsbedrijf Signify en Air France KLM volgden met plussen van 3,2%.

Bodemonderzoeker Fugro stond onderin met een verlies van 1,6%.

