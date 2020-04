'Damrak begint fors hoger aan verkorte beursweek'

De Amerikaanse president Donald Trump sprak zondag de hoop uit dat het coronavirus een "afvlakking" laat zien in sommige brandhaarden in het land. De zwaar getroffen staat New York meldde zondag voor het eerst sinds een week een lichte daling van het aantal dagelijkse sterfgevallen door het longvirus. Vicepresident Mike Pence zei met enkele gouverneurs te hebben gesproken en ook die zien allemaal een trend van afvlakking van het coronavirus.

Persbureau Reuters meldde dat de videovergadering van de olielanden over de mogelijke productieverlagingen, die maandag zou plaatsvinden, waarschijnlijk wordt verschoven naar 8 of 9 april. De reden voor het overleg is de val van de olieprijzen door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. De Amerikaanse president Donald Trump liet ondertussen weten bereid te zijn importheffingen op ruwe olie of andere maatregelen in te voeren om de energiesector in zijn land te beschermen.

Dividend

Op het Damrak kondigden Aegon, ASR en NN Group aan gehoor te geven aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om het dividend te schrappen. DNB wil dat verzekeraars, net als banken, voorlopig afzien van dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen om hun financiële buffers aan te vullen. De oproep van DNB zorgde vrijdag al voor grote koersverliezen onder de Nederlandse verzekeraars.

Ook Sligro schrapt het dividend. Het groothandelsbedrijf heeft daarnaast zijn aandeelhoudersvergadering verschoven naar 9 juni. Bodemonderzoeker Fugro heeft vanwege de economische gevolgen van de pandemie zijn prognose voor 2020 ingetrokken.

Alumexx

Ladderspecialist Alumexx liet weten op het punt te staan om een niet nader genoemde branchegenoot over te nemen. Het enige wat Alumexx over de over te nemen partij zegt is dat het gaat om een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor onder meer de bouw en industrie, die vooral online zijn spullen slijt.

De euro was 1,0821 dollar waard, tegen 1,0786 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 27,91 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 33,86 dollar per vat.