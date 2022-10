Premium Het beste van De Telegraaf

Column: elektrische auto maakt weg vrij voor versnelling bij metaalmarkten

Gestaag maar in een strak tempo rijdt de elektrische auto onze levens in. Het aandeel elektrische voertuigen (zowel de volledig elektrische als de plug-in hybriden) neemt de komende jaren alleen maar toe. De hoogste aandelen van elektrische voertuigen in de totale verkopen van nieuwe personen auto’s treffen we aan in Noorwegen (86%) , IJsland (72%), Zweden (43%), Finland (31%) en Nederland (30%).