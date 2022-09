Flink wat aanpassingen voor iPhone, AirPods en Apple Watch

De meanderende weggetjes op Apple Park komen uit bij het ronde glazen Steve Jobs Theater, uiteraard vernoemd naar de begeesterde wijlen mede-oprichter van het rijkste bedrijf ter wereld (gekeken naar marktkapitalisatie). Hoewel ceo Tim Cook niet dezelfde charme heeft als Jobs en het fanatisme van het publiek in al die jaren wat minder geworden is, krijgt Apple als een van de weinige fabrikanten het publiek enthousiast en blijft het zogezegd een happening.

Duursporters

Dit jaar is dat terecht. Er zijn veel aankondigingen en ze beloven veel. Zo is er de Apple Watch Ultra, die bedoeld is voor duursporters, bergbeklimmers en duikers. Het slimme horloge kan je duikcomputer bijvoorbeeld volledig vervangen. Doordat hij van titanium is gemaakt en een nieuw ontwerp heeft, kan hij meer klappen weerstaan. Vanaf 23 september is hij verkrijgbaar voor €999.

De nieuwe Apple Watches. Ⓒ Foto Apple Inc.

De AirPods Pro zijn ook aangepakt. Zo kan audio nu een stuk ruimtelijker klinken, is de actieve ruisonderdrukking volgens Apple twee keer zo goed en kun je het volume eindelijk wijzigen door over de steeltjes te strijken. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 23 september voor €299.

Megapixelcamera

Toch zullen de meeste mensen gefocust zijn op de iPhone 14-serie. Vorig jaar waren de upgrades beperkt. Dit jaar krijgen vooral de iPhone 14 Pro en Pro Max behoorlijk wat upgrades. Naast de nieuwe A16 Bionic-chip, is de verbeterde primaire 48 megapixelcamera een grote sprong vooruit. Die belooft onder meer detail en betere foto’s bij weinig licht. Ook de ultragroothoekcamera en de frontcamera hebben een upgrade gehad. Met autofocus op de camera voorop, zijn de selfies als het goed is vaker scherp.

De Pro-modellen hebben ook een ander smoelwerk gekregen, want de inkeping voor de gezichtsherkenning is nu beperkt tot een pilvormig gat. Deze wordt nu gebruikt als een soort tweede minischermpje. Apple maakt daarmee slim gebruik van een noodzakelijk kwaad. Android-toestellen hebben al jaren een scherm dat in standbymodus bijvoorbeeld de tijd en notificaties weergeeft. Apple heeft dit nu ook eindelijk op de Pro-toestellen gezet, maar het ziet er wel meteen bijzonder gelikt uit.

Geen nieuwe chip

De reguliere iPhone 14-smartphones komen er iets bekaaider vanaf. Misschien nog wel het meeste doordat er geen nieuwe chip in zit, maar die van vorig jaar, zij het uitgebreid met een processorkern. De ultragroothoekcamera heeft echter nu autofocus, waarmee je dingen van heel dichtbij kunt vastleggen.

Maar voor liefhebbers van grote iPhones, die niet de hoofdprijs willen betalen, is er wel fijn nieuws. De Mini-variant is ter ziele, maar de iPhone 14 Plus is daarvoor in de plaats gekomen. Deze is met een 6,7 inch-scherm, even groot als de Pro Max-modellen.

De iPhone 14 kost minimaal €1019 en is vanaf 16 september te koop. De 14 Plus kost €1169 vanaf 7 oktober. Voor de 14 Pro moet €1329 worden neergeteld en de 14 Pro Max €1479. Die toestellen zijn beschikbaar vanaf 16 september.